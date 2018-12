Wybuch metanu w czeskiej kopalni Karwina. Wśród poszkodowanych mogą być Polacy

polakadam 4 godziny temu Oceniono 8 razy 2

W Czechach wybucha metan a u nas prokuratura będzie przesłuchiwać Antona i jego współpracowników.

Latem 2017 roku Macierewicz złożył do wydziału wojskowego warszawskiej prokuratury okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Piątka przestępstwa. Miało ono polegać na próbie wpłynięcia na czynności urzędowe MON poprzez groźbę bezprawną, oraz znieważeniu lub poniżeniu organu konstytucyjnego RP. W marcu 2018 roku prokurator odmówił wszczęcia postępowania.

Niedługo potem zawiadomienie do prokuratury złożył Tomasz Piątek. Jak pisze "Polityka", zarzucił byłemu ministrowi obrony przekroczenie uprawnień i wykorzystanie stanowiska do podważenia wiarygodności jego i jego książki. Choć prokurator wojskowy także odmówił wszczęcia postępowania, to po zaskarżeniu do sądu tego postanowienia przez pełnomocnika Piątka, sąd przyznał mu rację.

Jak wynika z pisemnego uzasadnienia sądu, jest wysokie prawdopodobieństwo, iż Macierewicz złamał prawo i dopuścił się tego, co zarzuca mu Piątek. "Sąd nakazał prokuraturze zbadać, czy przypadkiem celem byłego szefa MON nie było uderzenie w Tomasza Piątka. Polecił również przesłuchać m.in. samego Macierewicza oraz jego współpracowników z resortu obrony" - pisze Grzegorz Rzeczkowski z "Polityki".