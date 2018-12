Drony nad lotniskiem Gatwick, pasażerowie koczują w porcie. Sprawą ma zająć się wojsko

andrew1507 5 godzin temu Oceniono 20 razy 6

Modlitwa poranna i wieczorna:

Dyktatorze łajna pisiego, co poleci do niego,

Zabierz Antona agenturalnego, co poleci do niego,

Zabierz Andrzejka trochę rezolutnego, co poleci do niego,

Zabierz Broche bez należnego, co poleci do niego,

Zabierz Zerowego mało rozgarniętego, co poleci do niego,

Zabierz Kamińskiego ułaskawionego, co poleci do niego,

Zabierz Rydzyka mało bogobojnego, co poleci do niego,

Zabierz Gowina wielce niezadowolonego, co poleci do niego,

Zabierz Karczewskiego sportretowanego, co poleci do niego,

Zabierz Kuchcinskiego niedemokratyczngo, co poleci do niego,

Zabierz Kryche potwora do szafy odstawionego, co poleci do niego,

Zabierz Pinokia premierowego, co poleci do niego,

Ditto,

i odleccie do niego, Waszego chana moskiewskiego.