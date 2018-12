Szwajcarska gazeta nie opublikowała polemiki ambasadora RP. Skrytykował ich tekst o Holocauście

calmy 10 minut temu Oceniono 7 razy 1

Powodu nieopublikowania tej polemiki na łamach NZZ (będących jedną z najbardziej szanowanych niemieckojęzycznych konserwatywnych gazet opiniotwórczych) można się tylko domyślać. Ambasador nie polemizuje. Ambasador w imię obowiązującej w IPNie narracji reaguje alergicznie na zdanie w artykule, którego prawdziwości nie jest w stanie zakwestionować i odmawia autorowi prawa do głoszenia tego co tenże w ramach publicystyki głosi. Można się z autorem nie zgadzać, ale jeśli chce się aby ktoś potraktował polemikę jako rzeczową i uzasadnioną to nie może ona działać na zasadzie: "ty nie masz prawa na ten temat się wypowiadać, bo należysz do narodu do którego należeli kiiedyś też tacy, którzy też robili nieładne rzeczy. Powinna opna zawierać kontrargumenty a nie oskarżenia.

Ale to jest dla polskiego dyplomaty dobrej zmiany najwidoczniej zbyt trudny temat i dlatego zamiast zrobić coś dobrego po prostu dowiódł, że nie nadaje się na to stanowisko. Mimo patriotycznego zacięcia i dobrych chęci.