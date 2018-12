blski 3 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Interesy spoleczenstw i rzadzacych sa nie zawsze zgodne.

Tym co sie dzieje w Belgii nie jestem zbytnio zainteresowany, ale uwazam, ze nalezy obserwowac i brac pod uwage zeby nasz kraj nie popelnil podobnych bledow.

Dopoki jestesmy biedni nie bedziemy dla migrantow krajem docelowym, ale z czasem (mamy nadzieje) poziom bogactwa w Europie sie wyrowna i to sie moze zmienic.

Bogactwo kraju powstaje przez wiele lat, przesiedlajac sie do kraju bogatego migrant, korzystajac z tego przez pokolenia wypracowanego (zdobytego, zagrabionego, ukradzonego) bogactwa poprawia swoj standard zycia. Tubylcy powinni bronic sie przed najazdem ktory z czasem i liczba migrantow musi doprowadzic do ich zubozenia.

Moim zdaniem kraje o kolonialnej historii maja obowiazek rekompensowania tych ktorych okradli, byc moze poczucie winy jest podlozem tolerancji przybyszy.

W naszej historii to nasz kraj byl dewastowany, ograbiany i nie mamy obowiazku naprawiania krzywd ktorych nie wyrzadzilismy.

Rzadzacy naszym krajem zezwalaja na imigracje Ukraincow, motywujac to brakiem rak do pracy; w tym samym czasie z Polski wyjezdzaja ludzie na ogol mlodzi i przygotowani do pracy. Nie wiem jak wygladaja statystyki ale zaobserwowalem, ze w osrodkach naukowych jest znaczna liczba wyksztalconych przybyszy (szef jednago z instytutu powiedzial, ze musialby interes zamknac gdyby nie Rosyjscy postdokowie). Tyle, ze nasz kraj jest dla nich tylko poczekalnia zeby uregulowac swoj status w Europie i przeniesc sie tam gdzie im lepiej zaplaca.

W naszym kraju odczuwamy dramatyczny brak specjalistow w nietorych galeziach lecznictwa (wyjechali na Zachod) zeby jakos funkcjonowac zezwala sie na imigracje lekarzy z np. Wietnamu (ktorzy czesto ledwie znaja polski jezyk). Nikt chyba nie przypuszcza, ze ci imigranci pozostana w naszym kraju gdy beda mogli wyjechac tam gdzie zarobki i warunki pracy sa lepsze.