Jest plan Wielkiej Brytanii na najgorszy wariant brexitu. 3,5 tys. żołnierzy będzie w gotowości

bartolomeusz2 4 godziny temu Oceniono 21 razy 17

Mam nadzieję, że skończy się to rozpadem Zjednoczonego Królestwa i Szkocja dołączy do naszej pięknej Unii :) W sumie, jedyna ciekawa część GB, i jedyni mili ludzie - anglicy przy szkotach, to jak gó... przy diamentach.