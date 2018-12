Donald Trump powołał Dowództwo Sił Kosmicznych. To krok USA do nowego rodzaju sił zbrojnych

polakadam wczoraj Oceniono 16 razy 4

Już za Reagana Amerykanie przenieśli wyścig zbrojeń w kosmos. Nowe technologie rakietowe, satelitarne. Ruskie próbowały dotrzymać im kroku i to uważa się za jedną z przyczyn upadku ZSRR. Nie wytrzymali ekonomicznie. Mam nadzieję że teraz putek też podejmie rękawice. Musi to zrobić bo inaczej karmienie obywateli gadką o mocarstwowosci Rosji straci sens. I to będzie krok do kolejnego rozpadu Rosji. Tania ropa jeszcze w tym pomaga.