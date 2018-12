Hiszpania w szoku po bestialskim zabójstwie 26-letniej nauczycielki. Podejrzany w rękach policji

01kotek01 wczoraj Oceniono 16 razy 4

"50-latek mieszkał niedaleko Laury Luelmo. W chwili zatrzymania próbował uciec. Wiadomo, że ma przestępczą przeszłość - w 1995 r. za pomocą maczety zabił 82-letnią kobietę."



Czyli wychodzi, że siedział za to 10 -15 lat, no to jal za to posiedzi za dobre sprawowanie 10 -15 lat to będzie miał 60 65 lat, tzn., że jeszcze zdąży spokojmie sprzątnąć jeszcze taką samą np. 25 letnią nauczycielkę.

Bilans; 3 życia zaszlachtował w czasie swojego 1 życia i on nadal żyje, a po tamtych tylko kości zostały. Ładna mi sprawiedliwość lewacka???

Wniosek; opłaca się mordować i bawić w pana życia i śmierci i to aż trzy razy, nie dając ofierze żadnych szans?!

Tak pomyślą zwichrowane umysły i lewacka sprawiedliwość ich do tego zachęci - cudnie Gazetko!?