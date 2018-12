Watykan nakazuje szefom episkopatów rozmowę z ofiarami pedofilii. "By poznali cierpienie"

Papież Franciszek we wrześniu zaprosił do Watykanu przewodniczących episkopatów, by w dniach 21-24 lutego przedyskutować temat nadużyć seksualnych i pedofilii w kościele katolickim.

Organizatorzy zbliżającego się szczytu w liście wysłanym we wtorek namawiają szefów episkopatów na całym świecie, by ci przed przybyciem do Rzymu spotkali się z ofiarami duchownych. Twierdzą, że to konieczne, by "z pierwszej ręki poznać cierpienie, które te osoby doświadczyły".

Jak komentuje agencja Associated Press, ów apel jest jasnym dowodem na to, że wielu biskupów nadal bagatelizuje skalę problemu i nigdy nie rozmawiało z pokrzywdzonymi.

W liście wysłanym do kościelnych hierarchów czytamy, że kościół musi doprowadzić do "kompleksowej i wspólnej reakcji" na kryzys, a pierwszym krokiem jest "uznanie prawdy o tym, co się wydarzyło".

List został podpisany przez czterech członków komitetu przygotowawczego: kardynałów Blase'a Cupicha, Oswalda Graciasa, a także watykańskich ekspertów abp. Charlesa Scicluny i ks. Hansa Zollnera. W Polsce funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski sprawuje abp Stanisław Gądecki.