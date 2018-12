Porwani u wybrzeży Nigerii Polacy z załogi statku "Pomerenia Sky" odzyskali wolność

Wszyscy marynarze, w tym ośmiu Polaków, są w bezpiecznym miejscu i oczekują na powrót do rodzin.

"Dziękujemy amatorowi, jego współpracownikom i doradcom za profesjonalne poprowadzenie tej trudnej sprawy. Jesteśmy wdzięczni za pomoc także władzom Nigerii" - czytamy w komunikacie MSZ. Podkreślono, że sprawą od samego początku zajmował się międzyresortowy zespół pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych.

Było to już piąte porwanie Polaków w Zatoce Gwinejskiej od 2013 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do polskich marynarzy, by przed podjęciem pracy na statku w niebezpiecznym regionie świata zawsze sprawdzali, czy armator posiada odpowiednie ubezpieczenie.