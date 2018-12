Tragedia na firmowej imprezie świątecznej. W Oslo zginął Polak, dźgnął go kolega z pracy

wojtekbajer 4 godziny temu Oceniono 14 razy 8

Czy ktoś z was drodzy komentujący, gdy się upije i zdenerwuje, chwyta za nóż i dźga swoich kolegów? Alkohol i nerwy nie mają tu nic do rzeczy, to po prostu patologia i tu nie chodzi tylko o Łotysza. Nie wyobrażam sobie, żeby w kręgu moich znajomych znalazł się taki człowiek.