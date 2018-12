Polska barmanka pobita we Włoszech. Wyzywali i krzyczeli: "Wracaj do Polski"

Jak podaje RMF FM, do pobicia polskiej barmanki dosz這 we wrze郾iu tego roku w miejscowo軼i Teano. W這ska prokuratura poinformowa豉 o sprawie dopiero teraz, po zako鎍zeniu 郵edztwa przeciwko dw鏔 m篹czyznom i kobiecie, kt鏎zy zaatakowali Polk w barze, w kt鏎ym pracowa豉.

W這chy. Pobito polsk barmank

Do pobicia dosz這 po tym, jak polska barmanka poprosi豉 35-letni kobiet i dw鏂h m篹czyzn w wieku 37 i 56 lat, 瞠by przeszli do sali dla palaczy. Wtedy W這si zacz瘭i wyzywa polsk barmank. - Przyje盥瘸sz z Polski rozkazywa nam W這chom? Wracaj do Polski - krzyczeli do kobiety.

P騧niej W這si pobili Polk, a wszystko zarejestrowa造 kamery monitoringu. Kobieta trafi豉 do szpitala, a spraw zaj窸y si policja i w這ska prokuratura, kt鏎a postawi豉 im zarzut napa軼i na tle nienawi軼i narodowo軼iowej. Sprawcy napa軼i trafili do aresztu domowego.