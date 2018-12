Theresa May przesuwa głosowanie ws. brexitu na styczeń. I odrzuca pomysł z ponownym referendum

tomtg123 godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Rzecz jest dziś w tym że pani May i generalnie Wielka Brytania uzyskała takie warunki, które zdecydowanej większości Brytyjczyków nie odpowiadają.

W poprzednim referendum Brytyjczycy poparli ogólny kierunek - a dziś mają konkretne uzgodnienia i te uzgodnienia to jest wielka kupa z punktu widzenia Wielkiej Brytanii.

Tak wielka kupa, że brytyjscy posłowie nie chcą się na to zgodzić.

W tej sytuacji zapytanie o zdanie obywateli chyba ma sens:

jeśli pani May naprawdę chce wyprowadzić Anglię z UE, no to poparcie Brytyjczyków dla wynegocjowanych warunków byłoby dla niej bardzo silnym argumentem za.

Jeśli by to referendum wygrała....

Ale jeśli by to referendum przegrała, no to wtedy TYM BARDZIEJ należy je zrobić, a nie wyprowadzać kraju z UE na fatalnych warunkach - wtedy WBREW OBYWATELOM.

Z którejkolwiek strony by nie patrzeć, to referendum (dziś już nad konkretnym porozumieniem wynegocjowanym przez panią May, no ale innego porozumienia już nie będzie, UE już nie negocjuje ) - ma sens.