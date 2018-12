Węgry: politycy opozycji wyprowadzeni siłą z państwowej telewizji. Chcieli odczytać żądania

Posłanka opozycyjnej partii Polityka Może Być Inna Bernadett Szel opublikowała na Facebooku nagrania, na których widać, jak ona i poseł niezależny Akos Hadhazy są wyprowadzani z budynku MTVA - państwowej telewizji na Węgrzech. Najostrzej ochrona potraktowała parlamentarzystę.

Szel i Hadhazy byli w grupie dziesięciu polityków, którzy wcześniej weszli do siedziby MTVA i żądali umożliwienia odczytania na wizji pięciopunktowej listę żądań, dotyczącej zmian w kodeksie pracy.

Balazs Hidveghi, rzecznik partii Fidesz, potępił zachowanie opozycji i stwierdził, że wszelkie próby "siłowej ingerencji" w działalność mediów publicznych jest nieakceptowalna. Oskarżył politycznych konkurentów o "zaatakowanie pracowników publicznej telewizji".

Węgry. Protesty ws. zmian w kodeksie pracy

Opozycja chce odwołania nowych przepisów, uchwalonych w ubiegłym tygodniu przez parlament. Pozwalają one m.in. na wzrost górnej granicy godzin nadliczbowych z 250 do 400 rocznie. Przeciwnicy nazywają nowe przepisy "niewolniczymi". Uchwalenie ustawy doprowadziło do fali protestów.

Według przedstawicieli prawicowego rządu Viktora Orbana, prawo pomoże w rozwiązaniu problemu niedoboru pracowników w sektorze produkcyjnym, doprowadzi także do wzrostu płac.