Przyjęto postanowienie po szczycie COP24. "W ostatniej chwili sytuację uratował Guterres"

Kris P pół godziny temu Oceniono 4 razy 2

Nie wierzę w żadne ustalenia. W mojej ocenie zmierzamy ku zagładzie. Nic nas nie powstrzyma.

Aby to zmienić, potrzebna jest rewolucja w całej cywilizacji, we wszystkich aspektach, branżach przemysłu, na skalę której nikt sobie nie wyobraża.

A nie stać nas na to, żadnej grupy społecznej.

Biedacy nie pójdą na ustępstwa bo będą mieli trudności w przezyciu, sredniacy nie zrezygnują z drugiego samochodu i wakacji za granicą, bogacze nie wyzbedą się luksusu. Po prostu ludzi nie stać na ofiarę.