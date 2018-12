Syryjskie Siły Demokratyczne zdobyły Hadżin. ISIS traci ostatni bastion w Syrii

31.februarius 27 minut temu Oceniono 5 razy -1

No i paczajta, jak te "Syryjskie Si造 Demokratyczne" ' zwyci篹aj i odbijaj to nie ma 膨dnych (no w ka盥ym razie nie doczyta貫m si) ofiar w鈔鏚 ludzko軼i cywilnej, 瞠 o noworodkach w inkubatorach nie wspomn ...

Musi dzi瘯i ...

w豉軼iwemu poparciiu.