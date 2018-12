Francja. Polski kierowca ciężarówki potrącił 23-latka ze skutkiem śmiertelnym

cmocz_wuja_w_pedzel 2 godziny temu Oceniono 71 razy 13

No tak. Jak Polak przejechał, to "polski kierowca ciężarówki". Natomiast jak biedny uciekinier ze Wschodu rozjedzie ludzi na deptaku lub jarmarku, pokrzykując sobie radośnie "Allahu akbar", to wówczas "ciężarówka wjechała w tłum". Wyżyny dziennikarstwa...