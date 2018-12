Polacy australijskimi fregatami wzgardzili. Teraz mają na nie chęć Grecy i Turcy

tijeras66 pół godziny temu Oceniono 3 razy 3

"Dwie australijskie fregaty mają być "rozwiązaniem pomostowym", do czasu zakupu nowych jednostek." - tia, podobnie jak u nas, znaczy docelowym - popływałyby jeszcze 30 lat :P

"Mateusz Morawiecki, przychylając się do głosów o zagrożeniu dla polskich stoczni." - haha, czyli zakup tych "przejściowych" fregat miał być w zasadzie finalnym (patrz u góry) skoro miało to zagrozić polskim stoczniom... bo jak rozumiem, plan był taki, żeby kupić te używki żeby móc na spokoju budować własne. Inna kwestia jest taka czy by się w ogóle udało, bo wyspawać to każdy gupi potrafi, ale już zrobić dobry silnik, zapewnić dobrą elektronikę i uzbrojenie to już nie tak łatwo (i tak by trzeba było to kupić z zagranicy, jedynie polscy spawacze by mogli spokojnie spawać, od czasu do czasu tylko strajtkować).