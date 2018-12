Francja: Zatrzymano czterech podejrzanych o związek ze strzelaniną w Strasburgu

Francuska prokuratura poinformowała, że zatrzymano cztery osoby, podejrzewane o związek z wczorajszą strzelaniną w Strasburgu. Prokurator Paryża Remy Heitz mówił na konferencji prasowej, że bezpośredni sprawca ataku wciąż jest na wolności. W jego poszukiwania jest zaangażowanych kilkuset funkcjonariuszy; policji i żandarmów.

Atak we Francji. Prokuratura zna tożsamość sprawcy

Prokurator Remy Heitz powiedział, że zidentyfikowano zamachowca. To 29-letni Cherif C. urodzony w Strasburgu. Mężczyzna jest dobrze znany policji i wymiarowi sprawiedliwości z powodu pospolitych przestępstw - głównie kradzieży i aktów przemocy. Jego akta obejmują 27 skazań za przestępstwa pospolite - większość popełnionych we Francji, ale także na terenie Niemiec i Szwajcarii. Był już wielokrotnie karany więzieniem. Za kratami miał ulec ideologii dżihadu.

Prokurator Remy Heitz opisał wczorajsze wydarzenia, nie podając szczegółów dotyczących dzisiejszej sytuacji ze względu na dobro śledztwa i pościg za sprawcą. Poinformował, że sprawą zajęła się komórka antyterrorystyczna prokuratury w Paryżu, gdyż wzięto pod uwagę miejsce ataku, sposób jego przeprowadzenia, profil napastnika zeznania świadków mówiących, że krzyczał "Alllah Akbar". Policja nie wyklucza, że napastnik mógł zbiec za granicę.

Strzelanina w Strasburgu. Dwie osoby zginęły, trzynaście jest rannych

Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował przechodniów w centrum miasta, w pobliżu katedry i jarmarku bożonarodzeniowego, strzelając do nich i atakując ich nożem. Według ostatniego bilansu w zamachu zginęły dwie osoby. Trzynaście osób zostało rannych, spośród nich sześć jest w stanie ciężkim, jedna w śpiączce. Wśród poszkodowanych jest obywatel Polski.Strasburg w ciągu ostatnich dwudziestu lat był kilkakrotnie celem ataków terrorystycznych, które udawało się udaremniać francuskiemu kontrwywiadowi.