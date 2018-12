Strasburg: Polak poszkodowany w ataku we Francji. MSW ostrzega podróżnych

We wtorkowej strzelaninie w Strasburgu zginęły trzy osoby, a dwanaście zostało rannych. Wśród nich jest także Polak. "Władze francuskie poinformowały, że wśród poszkodowanych w zamachu w Strasburgu jest obywatel RP" - informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rodzina rannego została objęta opieką konsularną.

MSW ostrzega podróżujących do Francji. Najwyższy stopień zagrożenia

W związku ze strzelaniną w Strasburgu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Francji, informując o wprowadzeniu najwyższego poziomu alertu antyterrorystycznego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca podróżującym do Francji zachowanie szczególnej ostrożności w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Po zamachu w Strasburgu 11 grudnia 2018 r. wprowadzono 3. (najwyższy) poziom alertu antyterrorystycznego. Oznacza to, że według władz miejscowych zagrożenie terrorystyczne jest bardzo wysokie

- czytamy na stronie ministerstwa.

Z informacji przekazanych przez MSZ wynika, że na francuskich przejściach granicznych nadal obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa, a podróżujący do Francji muszą liczyć się z kontrolami na drogach oraz powstającymi korkami przy francuskiej granicy.

Strzelanina w Strasburgu. Francuskie służby szukają sprawcy

Do strzelaniny w Strasburgu doszło we wtorek o godzinie 20:00 czasu lokalnego. Mężczyzna z bronią palną w ręku otworzył ogień w stronę osób przebywających na jarmarku bożonarodzeniowym. Francuskie służby poszukują sprawcy - 29-letniego Chérifa C., znanego policji z licznych napaści rabunkowych.