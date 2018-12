Zamach w Strasburgu. Sprawca to Chérif C., znany policji przestępca o profilu "hybrydowym"

Do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek około godziny 20:00. Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do osób odwiedzających bożonarodzeniowy jarmark w Strasburgu we Francji. W wyniku strzelaniny zginęły trzy osoby, a dwanaście zostało rannych. Francuska policja wie już, kim jest poszukiwany sprawca.

Strzelanina w Strasburgu. Policja zna sprawcę. Kim jest Cherif C.?

Sprawcą strzelaniny jest 29-letni Cherif C. Mężczyzna urodził się i mieszkał w Strasburgu. To Francuz marokańskiego pochodzenia. Był znany francuskim służbom bezpieczeństwa i policji, które jego profil określiły jako "hybrydowy" - mieszany. Od 2016 roku znajdował się na tzw. liście "S", czyli liście osób, które mogły stanowić zagrożenie terrorystyczne.

Cherif C. znany jest policji przede wszystkim z przestępstw popełnianych w ramach prawa zwyczajowego, w tym wielu napadów rabunkowych we Francji i Niemczech. Burmistrz Strasburga, Roland Ries, określił go mianem kryminalisty z "ciężką sądową przeszłością". Cherif C. został skazany prawomocnym wyrokiem ok. 20 razy. Gdy odsiadywał karę za przestępstwa kryminalne, miał próbować nakłaniać współwięźniów do przejścia na radykalny islam.

Zamach czy akt desperacji? Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi

29-letni mieszkaniec Strasburga był podejrzany o rabunek i próbę zabójstwa. Francuska policja przyszła do jego domu w we wtorek rano, aby go zatrzymać. Mężczyzny nie było jednak w domu. Jak podaje francuski dziennik "Le Figaro", funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu granaty. Wciąż nie wiadomo, czy Cherif C. działał w ramach struktur terrorystycznych. Francuskie media spekulują, że strzelanina w Strasburgu mogła być wynikiem desperacji 29-letniego przestępcy, którego wszyscy wspólnicy kradzieży zostali aresztowani we wtorek 11 grudnia.