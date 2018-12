Francja. Zamach w Strasburgu. Kilkuset policjantów nadal poszukuje zamachowca

popieramkukiza godzinę temu Oceniono 20 razy 6

Czy Francja już się skończyła ? Zastraszeni, zabijani Francuzi którym odebrano spokój, niektórym życie i zdrowie. Ironią losu jest to że oni ze swoich podatków wspierają owe terrorystyczne kanalie. Utrzymują te muzułmańskie zwierzęta, które nie dość że żyją na koszt podatnika to potem tak się odwdzięczają swoim dobroczyńcom. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji ? Oczywiście. Trzeba zlikwidować socjal, zamknąć wszystkie meczety i synagogi, a demonstrowanie swojej wiary jak burki czy mycki karać zsyłką do kolonii karnych. Jeśli nie będzie socjalu to nie będą się mnożyć jak króliki. Obecnie we Francji są już całe miasta zdominowane przez islamistów i jest bardzo prawdopodobne że sytuacja ta doprowadzi do wojny domowej. Rząd niestety udaje że nie widzi problemu, ale jestem przekonany że biali Francuzi staną do walki o swój kraj i pogonią muzułmańską zarazę i lewackie elity. Vive la France !