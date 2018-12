Strzelanina w Strasburgu. Trzy osoby nie żyją, 12 jest rannych. Sprawca wciąż na wolności

Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner potwierdził doniesienia, że funkcjonariusze oddali strzały w kierunku sprawcy. - Między godziną 20.20 a 21 dwukrotnie doszło do konfrontacji służb bezpieczeństwa z napastnikiem. Nastąpiła systematyczna wymiana ognia - powiedział Castaner. Zapewnił, że francuski rząd w poszukiwania sprawcy zaangażował "wszelkie możliwe siły".

Strasburg. Trzy osoby zginęły w strzelaninie

Minister poinformował równocześnie, że we Francji uruchomiono środki bezpieczeństwa odpowiadające stanowi po zamachu terrorystycznym. To wzmocnienie kontroli na granicach, ale również wzmocnienie kontroli na wszystkich targach świątecznych na terenie kraju - by uniknąć ryzyka ataków naśladujących ten wtorkowy.

Według szefa francuskiego MSW, zapewniono wsparcie psychologiczne rodzinom ofiar. Decyzją władz, szkoły, licea i uczelnie wyższe w Strasburgu pozostaną w środę otwarte, choć rodzice będą mogli zatrzymać dzieci w domu, jeśli będą tego chcieli.

Napastnik został zidentyfikowany dzięki zapisom z ulicznych kamer.

Co wiadomo o zamachowcu ze Strasburga?

To 29-latek notowany za przestępstwa kryminalne. Był uzbrojony w karabinek automatyczny i nóż. Miał zostać aresztowany wczoraj rano za nieudany napad rabunkowy, podczas którego zginęła jedna osoba. Udało mu się jednak uciec. Przeszukując jego mieszkanie, policja znalazła granaty. Jego nazwisko figuruje też w spisie osób, których poglądy uległy radykalizacji pod wpływem dżihadu.

Do strzelaniny w stolicy Alzacji doszło w pobliżu katedry i słynnego jarmarku bożonarodzeniowego, tłumnie odwiedzanego zarówno przez mieszkańców miasta i okolic, jak i przez turystów. Ministerstwo spraw wewnętrznych Francji wezwało za pośrednictwem Twittera mieszkańców Strasburga do pozostania w domach. Zaapelowała o to także miejscowa prefektura.

Jarmark zamknięty

Władze Strasburga podjęły decyzję, że dziś zamknięty będzie jarmark świąteczny i odwołane zostaną wszystkie wydarzenia mu towarzyszące. Szkoły, licea i uczelnie wyższe w Strasburgu pozostaną otwarte, choć rodzice będą mogli zatrzymać dzieci w domu, jeśli będą tego chcieli.

Europosłowie nie mogli nawet w nocy opuścić budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu - poinformował IAR jego rzecznik Jaume Duch Guillot. Od wieczora Parlament Europejski jest zamknięty i strzeżony przez służby, nikt nie może go opuścić, ani do niego wejść. Europosłowie mimo to dokończyli wtorkowe obrady i w środę zamierzają je wznowić zgodnie z planowanym porządkiem. "Nie damy się zastraszyć" - napisał na Twitterze przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani.