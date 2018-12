Człowiek Roku 2018 wg "Time". Wybrano zamordowanych i prześladowanych dziennikarzy

Mieszko Pierwszy pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

Żałosne.

Co z tą zbrodnią zrobiły Stany Zjednoczone ? Nic. Dlaczego ?

Bo to Iran a nie Arabia Saudyjska zagraża Izraelowi. Saudyjczycy mogą sobie mordować dziennikarzy przy milczącej zgodzie swojego amerykańskiego sojusznika.

Żeby nie być gołosłownym podaję link do wypowiedzi Binjamina Netanjahu.

rp.pl/Polityka/181109902-Netanjahu-Khashoggi-Straszna-sprawa-Ale-Iran-to-problem.html