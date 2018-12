USA. Pięciu żołnierzy Marines, zaginionych po zderzeniu samolotów, uznano za zmarłych

Myśliwiec F-18 i samolot wojskowy C-130, należące do US Marine Corps, zderzyły się ze sobą podczas operacji tankowania w powietrzu. Samoloty rozbiły się u wybrzeży Japonii, około 320 kilometrów od bazy w Iwakuni, z której wystartowały. Do zdarzenia doszło 6 grudnia o godzinie 2.00 czasu lokalnego. Były to standardowe ćwiczenia.

USA: Pięciu żołnierzy Marines uznano za zmarłych. Koniec akcji ratunkowej

W czasie wypadku zaginęło pięciu amerykańskich żołnierzy. Dziś uznano ich za zmarłych i zakończono trwającą od tygodnia akcję ratunkowo-poszukiwawczą - poinformowała armia USA. Oficjalny bilans wypadku to sześć ofiar śmiertelnych. Udało się uratować jedną osobę.

"Podjęto wszelkie możliwe starania, aby odzyskać naszą załogę i mam nadzieję, że rodziny tych bezinteresownych Amerykanów znajdą ukojenie w niewiarygodnych wysiłkach podejmowanych przez siły amerykańskie, japońskie i australijskie podczas poszukiwań" - napisał na Facebooku U.S. Marines dowódca generalny U. S. Marines w Japonii gen. Eric M. Smith.

Amerykańska armia podkreśliła w komunikacie, że nie udało się potwierdzić, czy wypadek miał miejsce podczas operacji tankowania w powietrzu.