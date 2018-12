"Wilkołak" z Angarska dostał drugie dożywocie. Udowodniono mu zabójstwo kolejnych 56 kobiet

Michaił Popkow to rosyjski seryjny morderca i gwałciciel, który w latach 1992-2010 zamordował dziesiątki kobiet. W 2015 roku został skazany za zabójstwo 22 osób na dożywocie. W poniedziałek usłyszał kolejny wyrok.

Były rosyjski milicjant skazany na drugie dożywocie

Dwa lata po skazaniu, Michał Popkow, powiedział, że 22 kobiety, za których morderstwo go skazano, to nie wszystkie jego ofiary. Mówił o dodatkowych 59.

Jak podaje "Die Welt", w poniedziałek sąd w Irkuck podjął decyzję o skazaniu go na kolejny wyrok dożywocia. Sędzia orzekł, że nie ma wątpliwości, że to Popkow zamordował 56 kobiet, których ciała znaleziono w latach działalności mordercy. - Wskazał miejsca, w których pochował ciała i opisywał swoje ofiary ze szczegółami. Wskazywał na tatuaże, kolczyki i inne charakterystyczne elementy - mówił.

Pomimo że morderca mówił o 59 zabitych przez siebie kobietach, trzech morderstw nie udało mu się udowodnić.

"Wilkołak" z Angarska zamordował 81 kobiet

Michaił Popkow przez prawie dwie dekady terroryzował Angarsk, miasteczko w obwodzie kaukaskim w Rosji. Dopiero w 2012 roku udało się go powiązać z zabójstwami dziesiątek kobiet. Dzięki dowodom DNA i opisowi auta, którym poruszał się morderca, udowodniono, że to właśnie on jest "Wilkołakiem".

W toku śledztwa ustalono, że Popkow zwabiał kobiety w ustronne miejsca proponując im spotkanie wieczorem lub nocą. Często wykorzystywał do swoich celów mundur milicyjny i radiowóz - podczas popełniania części z zabójstw mężczyzna pełnił służbę w rosyjskiej policji. Wzbudzał zaufanie kobiet, a później brutalnie je bił, gwałcił, a następnie zabijał i ćwiartował ciała.

Na jaw wyszło również, że Popkow, aby zatrzeć ślady, uczestniczył w niektórych śledztwach policyjnych dotyczących zabójstw. Przez współpracowników uważany był za wzorowego milicjanta. Gdy odchodził na emeryturę w 2003 roku, odznaczono go medalem "za wzorową służbę".

Podczas procesu Michaił Popkow nie okazał żadnej skruchy. Mówił o sobie "czyściciel", ponieważ swoje ofiary uważał za "kobiety rozwiązłe", które zostawiały swoich mężów i dzieci, żeby się z nim spotkać.