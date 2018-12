Macron ogłasza "społeczny i gospodarczy stan wyjątkowy". Obiecuje od stycznia wzrost płac

Dziś w Pałacu Elizejskim prezydent Emmanuel Macron, przedstawiciele rządu, deputowanych, związków zawodowych i przedsiębiorców rozmawiali, jak zaradzić kryzysowi, w którym pogrążyła się Francja. Kilka dni temu rząd Edouarda Philippe'a zapowiedział, że w 2019 roku nie będzie planowanej podwyżki cen paliwa, czego domagali się protestujący z ruchu "żółtych kamizelek". Jednak protesty nie ustały.

Obecnie postulaty "żółtych kamizelek" dotyczą głównie wzrostu siły nabywczej Francuzów i - jak mówią komentatorzy - wyrażają narastającą przez lata frustrację, związaną z traktowaniem przez rządzących, byciem pominiętym i brakiem poprawy sytuacji ekonomicznej pracujących. Między innymi o tym ostatnim mówił w specjalnym orędziu prezydent Francji Emmanuel Macron.

Prezydent powiedział, że we Francji panuje "społeczny i gospodarczy stan wyjątkowy". Macron zaczął od stwierdzania, że złość i niezadowolenie we Francji jest "głębokie i uzasadnione". Zaznaczył, że żadne niezadowolenie nie uzasadnia atakowania policjantów i niszczenia mienia w czasie protestów, ale ocenił, że dopuszczający się przemocy to "mniejszość" i nie skupił się na tym.

Macron zapowiada podwyżkę płacy minimalnej

- Ludzie wstają rano do pracy, a później nie mogą związać końca z końcem. Samotne matki nie mają jak poprawić swojej sytuacji. Skromni emeryci, którzy pracowali całe życie, mają trudności żeby, wyżyć ze swojej emerytury

- mówił. Ocenił, że "w tchórzliwy spokój przyzwyczailiśmy się do tego, ale zapewnił, że walczy o zmianę systemy politycznego i jego "hipokryzji".

"W 1,5 roku nie udało nam się dość dobre i dość szybko na to odpowiedzieć na te problemy. Biorę za to moją cześć odpowiedzialności. Wiem, że niektórych z was raniły moje słowa".

- stwierdził i przyznał, że sam nie zdawał sobie sprawy z sytuacji niektórych Francuzów. Macron zapowiedział, że od początku 2019 roku płaca minimalna wzrośnie o 100 euro. - Poproszę też wszystkich pracodawców, którzy są w stanie, by zapłacili bonusy na koniec roku, które będą zwolnione z podatku - obiecał. Obiecał też debatę narodową o sytuacji ekonomicznej, centralizacji państwa i innych rzeczach, które są powodem złości Francuzów.

- Będę spotykał się z ludźmi w całej Francji, by ustanowić nowa umowę społeczną. Jesteśmy na historycznym rozdrożu

- oświadczył i zakończył słowami Vive la France.

Komentujący na antenie France24 eksperci zwrócili uwagę, że ton Macrona w orędziu robił dobre wrażenie - był łagodny i nie traktujący ludzi z góry. Jednak to - zauważają - oraz obietnice wzrostu płacy minimalnej to za mało, by przekonać protestujących, którzy czują się wykluczeni przez kolejne rządy i elity Paryża. Zwracali uwagę, że prezydentowi trudno będzie negocjować czy dojść do porozumienia z żółtymi kamizelkami, gdyż ruch nie ma ani liderów, ani jednego zestawu postulatów.