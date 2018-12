Aleksiej Kudrin: Rosji grozi rozpad. Sowiecka mentalność kierownictwa kraju

lubicz56 2 godziny temu Oceniono 33 razy 11

- Rosja się nie wtrącała i nie zamierza się wtrącać w sprawy żadnego kraju powiedzial rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dla agencji TASS (na tle doniesień o zagranicznej ingerencji we francuskie protesty "żółtych kamizelek“).



Złodziej złapany za rękę na gorącym uczynku mówi „to nie moja ręka”. Nie mamy pańskiego plaszcza i możesz pan nas cmoknąć sam pan wiesz gdzie. Żeby to wszystko nie było tak tragiczne, to byłoby nawet śmieszne.



A teraz sobie ruskie trolle minusujcie do woli. Też mnie cmoknąć możecie :)