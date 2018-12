Londyńskie taksówki dla bohaterów Holocaustu. Auta zaprezentowane nad Tamizą, przyjadą do Polski

Prezentacja wyjątkowego projektu fundacji "From The Depths" zbiega się w czasie z dyskusją w brytyjskim parlamencie o brexicie. W tym samym budynku, w którym debatuje się nad przyszłością Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, Jonny Daniels - założyciel fundacji i jego goście mówili o bohaterach Holocaustu. I o tym, jak ważne jest, by dziś - zarówno tu w Londynie, jak w Warszawie i na całym świecie przypominać o tym i edukować.

Fundacja, która na co dzień zajmuje się dbaniem o pamięć o bohaterach Holocaustu zaprezentowała nowy, wyjątkowy projekt. - My młodzi ludzie musimy się ruszyć i coś zrobić, by ta pamięć nigdy nie przestała istnieć. Pół roku temu moja fundacja wpadła na pomysł, by przygotować bezpłatny transport dla żyjących jeszcze bohaterów. Dziś, dzięki pomocy przyjaciół to realizujemy - mówił Jonny Daniels, przewodniczący "From The Depths".

Uzasadniając akcję pokazania taksówek, które trafią na ulice Warszawy jako pomoc dla "Cichych Bohaterów" Holocaustu - Daniels zwracał uwagę, że pamięć o nieżydowskich bohaterach tego czasu, o Polakach, którzy w trudnym czasie potrafili narażając życie ratować Żydów, to dziś nasz obowiązek.