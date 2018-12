"Nie mogę oddychać" i odgłosy cięcia ciała piłą. Ostatnie słowa zamordowanego dziennikarza

an_ma_o godzinę temu Oceniono 12 razy 8

jedyne co w tym jest dziwne i nie do pojcia to że wszystko zostało tak topornie przeprowadzone ...co do potworności i okrucieństwa to jak ktoś wie co nieco o tm jak na Bliskim Wschodzie traktuje się szpiegów a zwłacza podwójnych nie bedzie zdziwiony ...tam jest taki standard - w Izraelu również- najpierw tortury a potem śmierć. Mnie zadzwia fakt jak koleś mógł być tak głupi że wybrał sie do konsualatu w niestabilnej Turcji zamiast w USA gdzie mieszkał i gdzie wyszedł by z tego najprawdopodobniej cało ...jedyne logiczne wytłumaczenie jest takie że był przekonany że nic mu nie grozi a to moim zdaniem oznacza że był podwójnym agentem. Co nie oznacza że to pochwalam ale decydujc się na taką ścieżkę "kariery" trzeba własciwie oszacować ryzyko