Kolejny incydent wandalizmu na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Zatrzymano cztery osoby

outsider44 pół godziny temu Oceniono 18 razy 6

Przy sporej części wypowiedzi należałoby polemizować z piszącymi. Lepiej napiszę to ogólnie.

"Patriotom" piszącym tu o tych "wrednych Ukraińcach", którzy nie chcą naszych wojskowych symboli i pamiątek, przypomnę, że w stosunkach między narodami obowiązuje SYMETRIA!

My jakoś bez entuzjazmu podchodzimy do pomników ukraińskich, nazywamy je "banderowskimi", że już nie wspomnę o pomnikach ku czci poległych na naszej ziemi żołnierzach armii czerwonej. Nie możemy domagać się od innych działań, których odpowiedników sami u siebie nie chcemy.

"Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe" jakby powiedział mój ulubiony pasibrzuch - Flaszka Głódź!