Brexit może zostać odwołany? Theresa May chce poprosić Brukselę o zmiany w umowie

Dziennik "Sunday Times" pisze, że część ministrów przekonała innych, że porażka w parlamencie jest niemal pewna, a jej rozmiary mogą sprawić, że pozycja

premier będzie zagrożona. Według gazety Theresa May chce więc wrócić do Brukseli i zaapelować o zmianę warunków. W efekcie wtorkowe głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem umowy regulującej warunki rozstania UE i Londynu, zostałoby odłożone. "Sunday Times" pisze, że premier dała się też przekonać argumentom, że wyjazd do Brukseli jest niezbędny, bo wyborcom i opozycji wewnętrznej trzeba pokazać determinację wobec Unii.

Brexit do odwołania?

Rząd zareagował komunikatem, że głosowanie odbędzie się zgodnie z planem, choć główny reporter polityczny "Sunday Times" Tim Shipman przekonuje na Twitterze, że to tylko oficjalne dementi, a w poniedziałek ton sie zmieni. Niedzielny Sun pisze, że jutro premier podejmie ostateczną decyzję co do głosowania. Doradcy premier złożą jej bowiem raport na temat skali sprzeciwu wobec jej umowy.

W wywiadzie dla "Sunday Telegraph" były minister ds. brexitu Dominic Raab ostrzega, że porozumienie w wersji forsowanej przez premier "ugodzi w kraj na długo". Tymczasem premier w rozmowie z "Mail on Sunday" mówi, że brak zgody na jej plan może sprawić, ze brexit zostanie odwołany, a odrzucając umowę posłowie ryzykują, że kraj pogrąży się "w wielkiej niepewności".

Według BBC z kolei Theresa May ostrzega, że brak poparcia dla jej planu może doprowadzić do wyborów powszechnych w tej sprawie i stworzyć "poważne ryzyko" wycofania się z brexitu.

Tymczasem parlamentarna komisja ds. brexitu opublikowała dokument, z którego wynika, że kraj czeka niepewność również w przypadku zaakceptowania przez Izbę Gmin umowy. Posłowie wzięli pod lupę polityczną deklarację co do przyszłych stosunków, które mają jeszcze zostać wynegocjowane. Deklaracja dołączona jest do umowy o rozstaniu Unii i Londynu. A zdaniem komisji jest "pozbawiona szczegółów i nierzeczowa". Według analizy efektem przyjęcia umowy Theresy May będzie "powazna niepewność" dla mieszkańców kraju.