Protest "żółtych kamizelek". W Paryżu starcia z policją i setki zatrzymanych. W Belgii też gorąco

Dalszy ciąg protestu tzw. żółtych kamizelek we Francji Do starć dochodzi na Polach Elizejskich i przylegających do nich ulicach. Policja używa gazów łzawiących. Inne punkty zapalne, w których zbierają się manifestanci, to między innymi Plac Bastylii i rejon Montparnasse’u.

Protestujący z ruchu tzw. żółtych kamizelek żądają dymisji prezydenta Emmanuela Macrona, a także podwyżek wynagrodzeń i emerytur. Nastrojów nie uspokoiło zapewnienie prezydenta, że w przyszłym roku nie wzrosną ceny paliw, co wcześniej planował wprowadzić rząd.

500 osób zatrzymanych

Dostępu do zdewastowanego tydzień temu Łuku Tryumfalnego bronią policyjne samochody opancerzone. Pozamykane są wszystkie duże placówki muzealne, w tym Luwr. Nieczynna jest Wieża wieżą Eiffla. Na wielu sklepach poprzybijano ochronne dykty. Po raz pierwszy w okresie przedświątecznym pozamykane są domy wielkich sieci. Odwołano liczne imprezy rozrywkowe i sportowe - nie tylko mecz Paris St Germain, który miał grać u siebie, ale także inne spotkania, na przykład w Nicei, skąd ściągnięto, podobnie jak z innych miast dodatkowe siły policji. W obawie przed ewentualnym zamachem terrorystycznym zmobilizowano jednostki specjalne. Podczas kolejnego dnia protestów we Francji zatrzymano ponad 500 osób.

Belgowie też protestują

Do protestu "żółtych kamizelek" doszło także w Belgii, gdzie protestujący zablokowali przejście belgijsko-francuskie. Obecnie, według doniesień agencyjnych, możliwy jest już przejazd przez granicę do Belgii, ale od strony Francji ustawione są jeszcze blokady. Ponadto co jakiś czas protestujący zatrzymują samochody ciężarowe. W Brukseli natomiast zwiększone siły policyjne są przede wszystkim w dzielnicy europejskiej, gdzie miał odbyć się protest, a także w pobliżu Dworca Centralnego i Grand Place. Policja przeprowadza wyrywkowe kontrole, sprawdza bagaże i legitymuje wybrane osoby. Prewencyjnie zatrzymanych zostało 50 osób.

Belgijska policja informuje od rana o możliwych utrudnieniach na drogach. Już zamknięte są niektóre tunele w belgijskiej stolicy. Służby postawione są w stan najwyższej gotowości, na ulicach Brukseli są zarówno umundurowani policjanci, jak i po cywilnemu. Wszystko dlatego, że w ubiegły piątek podczas demonstracji organizowanej przez „żółte kamizelki” doszło do starć z policją. Spalone zostały dwa policyjne samochody, kilkunastu policjantów zostało rannych, ponad 80 osób zatrzymano.