Donald Trump o Tillersonie: "Leniwy", "głupi jak but", "bez zdolności umysłowych"

lucasik godzinę temu Oceniono 6 razy 4

...ja tylko w kwestii formalnej: łumaczenie "...great spirit at State!" jako "świetne nastroje w państwie" wystawia autorowi słabiutką recenzję :( a PT Czytelników wprowadza w błąd... "State", który jest przywoływany przez Trumpa, to w potocznym języku "U.S. Department of State", czyli Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, czyli ichnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



Czyli nie o świetne nastroje w państwie, tylko w ministerstwie chodziło. Różnica wydaje się być dosyć istotna...