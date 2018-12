Paryż gotowy na kolejny weekend z "żółtymi kamizelkami". Policja zatrzymała 300 osób

Od rana zmobilizowane siły porządkowe czuwają przed zapowiedzianymi na dziś kolejnymi protestami "żółtych kamizelek". Furgonetki Żandarmerii pojawiły się na Placu Concorde, Porte Maillot i Polach Elizejskich. Pojazdy opancerzone zajęły pozycję w pobliżu Placu Bastylii. Tam też pojawiły się służby medyczne. Ryzyko zamieszek i przemocy jest oceniane jako wysokie.

Prewencyjnie policja zatrzymała od początku dnia 354 osoby. To znacznie więcej niż o tej samej porze w ubiegłą sobotę. 127 z zatrzymanych osób trafiło do aresztu. Paryska prefektura poinformowała, że w aresztach przygotowała w sumie 800 miejsc. Służby odpowiadające za porządek i bezpieczeństwo zatrzymują m.in. osoby w maskach gazowych.

Wielu właścicieli sklepów w centrum francuskiej stolicy zdecydowało się zabezpieczyć okna i drzwi zabijając je deskami.

Pierwsi manifestanci zaczęli się gromadzić w centrum Paryża około siódmej rano na Polach Elizejskich. W pobliżu miejsc spotkań kontroluje ich policja. Siły porządkowe konfiskują wszystko, co może być użyte w zamieszkach: gogle narciarskie, okulary pływackie, hełmy, surowica fizjologiczna przeciw gazowi łzawiącemu. Policja odbiera także kije, flagi, butelki i puszki po napojach.

Źródłem protestów ruchu tzw. "żółtych kamizelek" była planowana przez rząd podwyżka od nowego roku akcyzy na paliwa. Kilka dni temu rząd zawiesił wcielanie planów w życie na sześć miesięcy. W tym czasie ma dojść do debat pomiędzy wszystkimi dotkniętymi przez ewentualne zmiany stronami.