Niemcy. Angela Merkel rezygnuje z szefostwa w CDU. 1001 delegatów wybierze jej następcę

Prof. Nowak-Far o rezygnacji Merkel: wiemy, że wzrasta ryzyko dla Polski

7 grudnia po południu delegaci Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej wybiorą nowego lidera, który zastąpi Angelę Merkel. O stanowisko szefa CDU podczas zjazdu delegatów w Hamburgu zawalczą Annegret Kramp-Karrenbaue, Friedrich Merz oraz Jens Spahn.

Angela Merkel rezygnuje ze stanowiska lidera CDU. Kto ją zastąpi?

Szef Bundestagu Wolfgang Schäuble mówił kilka dni temu, że jego zdaniem najlepszym wyborem jest kandydatura Merza. - To byłoby najlepsze rozwiązanie dla kraju. Na czele CDU powinien stać człowiek wyznający jasne pryncypia - powiedział Schäuble w rozmowie z dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. W ocenie szefa Bundestagu Merz jest godnym zaufania zwolennikiem utrzymania więzów transatlantyckich, zdeklarowanym Europejczykiem i politykiem wyznającym zasady socjalnej gospodarki rynkowej.

Konkurentką Friedricha Merza w starciu o stanowisko szefa CDU jest, namaszczona przez Agelę Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer. Jest ona sekretarzem generalnym partii, wcześniej pełniła urząd premiera Saary, jednego z najmniejszych landów w Niemczech. Annegret Kramp-Karrenbauer nie ma liberalnych poglądów - głosowała m.in. przeciw legalizacji małżeństw homoseksualnych, ale wspierała projekt kanclerz Angeli Merkel, który miał na celu ułatwienie kobietom łączenie macierzyństwa z pracą zawodową.

Jens Spahn, czyli trzeci kandydat na stanowisko szefa CDU, to 38-letni minister zdrowia. Spahn znany jest ze swojej sympatii do środowisk konserwatywnych. Jego kandydatura nie ma jednak większego znaczenia - z przedwyborczych sondaży wynika, że cieszy się on małym poparciem wśród delegatów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Głosowanie delegatów CDU. Po południu poznamy nowego lidera partii

Angela Merkel nie będzie ubiegała się o reelekcję, ale zamierza pozostać na stanowisku kanclerza do końca swojej kadencji, czyli do jesieni 2021.O tym, kto zastąpi Angelę Merkel na stanowisku lidera CDU ją zastąpi, dowiemy się w piątek popołudniu. Zadecyduje o tym 1001 delegatów partii. Niemieckie media piszą, że jedna trzecia delegatów nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje