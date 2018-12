Ukraina formalnie kończy przyjaźń z Rosją. Parlament poparł wygaśnięcie traktatu

kali23 22 minuty temu Oceniono 14 razy 2

Traktat z Rosją wygasł w tej samej chwili jak Amerykanie zorganizowali zamach stanu na Majdanie.

Stworzyło to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji . Kabaretowy "rząd" petroszenki

będący na usługach Jankesów nie mógł w żaden sposób zagwarantować ciągłość dostaw do

strategicznie ważnych dla Rosjan baz na Krymie. Dlatego Rosja odebrała Krym tj. to co do niej

należało przez prawie ostatnie 3 wieki. Należy podkreślić, że Krym nigdy nie należał do państwa Ukraina.Został podarowany Ukraińcom jako gest dobrej woli w trakcie podpisywania umów budapesztańskich.

Dziwię się temu międzynarodowemu " piskowi" jakie to Ruskie złe odebrały to co do nich należało.

Kiedy Rosjanie chcieli zamontować rakiety na Kubie to Jankesi gotowi byli wywołać III wojnę światową.

Kiedy robią to samo na Ukrainie to winni jak zwykle Rosjanie?

Rosja ma głęboko w " dudzie" zarówno Ukrainę, którą nie ma zamiaru utrzymywać jak i Polskę,

która dla Rosjan nic nie znaczy. Zabawne są nawoływania polactwa do marszu na Moskwę.

Żenada.

Jescze bardziej komiczne są ogłoszenia Ukraińców o wojnie z Rosją?