USA. Para znęcała się nad psem. Był tak chudy, że odgryzł sobie łapę, by przetrwać

O tym, że w jednym z domów w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych umiera wygłodzony pies, poinformował policjantów z Ware Shoals sąsiad aresztowanej pary. 32-letnia Jessica James i 38-letni Skylar Craft zostali oskarżeni o znęcanie się nad zwierzęciem.

USA. Para znęcała się nad psem. Zwierzę odgryzło sobie łapę, żeby przeżyć

Wygłodzonym psem zajęło się jedno z centrów pomocy zwierzętom w stanie Karolina Południowa. Kiedy Policja przyjechała na miejsce zdarzenia, sześcioletni dog niemiecki był przywiązany do metalowego słupka i nie miał dostępu do wody oraz jedzenia. Zwierzę było tak głodne, że odgryzło sobie część tylnej łapy, aby przeżyć. Pies, który powinien ważyć ok. 54 kilogramy, ważył niewiele ponad 31 kilogramów. Właściciele nie umieli odpowiedzieć na pytanie, jak długo ich pies przebywał na uwięzi i jak długo jest ranny.

Zwierzę trafiło do ośrodka Noah's Arks Rescue, gdzie przejdzie operację oraz intensywny proces leczenia. Sześcioletni pies dostał w lecznicy nowe imię - od dzisiaj nazywa się Luke. Ośrodek opublikował zdjęcia wygłodzonego psa, informując, że jego stan jest krytyczny, a planowana operacja musiała zostać przesunięta na inny termin ze względu na stan jego zdrowia.