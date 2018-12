Ujawniono analizy prawne ws. brexitu. Jest duży problem z Irlandią Północną

xynat godzinę temu Oceniono 10 razy 10

Wszystko wskazuje, ze historia zmierza ku rozpadowi Wielkiej Brytanii. Teraz kroi się referendum w Irlandii Pn za oderwaniem od królestwa i połączeniem z Irlandią. A Londyn będzie miał tylko dwa wyjścia zgodzić się z tym lub wysłać więcej wojska do Irlandii Pn co przywróciło by IRA i tym podobne. Tylko, że teraz Europa już by nie tolerowała angielskiej okupacji w Irlandii i oznaczało by zepchnięcie Brytanii całkowicie na margines cywilizowanego świata. Można też tak jak obecnie planują wyjść z UE ale tak jakby wyjść nie wychodząc. Irlandia Pn jedną nogą zostanie w królestwie a drugą w UE. Ale to nie zda egzaminu. Na dłuższą metę to się nie sprawdzi. Bo wtedy cały przemysł i finansjera odpłynie z Londynu do Belfastu i będzie kot syty i mysz cała. Przemysł "wróci" do Unii a jednak nadal będzie w królestwie. W efekcie finansowe i przemysłowe miasta Anglii i Walii dostaną strasznie po doopie. Anglia sobie na to nie pozwoli więc dojdzie do wojny domowej. Może nie dosłownie militarnej wojny ale na pewno gospodarczej. A to znacząco rozluźni związki pomiędzy częściami składowymi królestwa. I mam wrażenie że mimo moich 45 lat jeszcze zdążę zobaczyć rozpad Wielkiej Brytanii.