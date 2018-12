Dwa samoloty US Marine rozbiły się podczas tankowania. Rozbitkowie są nadal poszukiwani

Myśliwiec F-18 i samolot wojskowy C-130, należące do US Marine Corps, zderzyły się ze sobą podczas operacji tankowania w powietrzu. Samoloty rozbiły się u wybrzeży Japonii, około 320 kilometrów od bazy w Iwakuni, z której wystartowały. Do zdarzenia doszło o godzinie 2.00 czasu lokalnego podczas standardowych ćwiczeń.

Od siedmiu godzin trwa akcja ratunkowa. Do tej pory udało się wyciągnąć z morza jednego z żołnierzy. Został on przetransportowany do bazy w Iwakuni, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Nadal nie odnaleziono pozostałych sześciu uczestników zdarzenia. Poszukiwania trwają. - Mam nadzieję, że wszyscy członkowie załogi zostaną odnalezieni najszybciej jak to możliwe - powiedział dla portalu news.com.au japoński minister obrony Takeshi Iwaya.