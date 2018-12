66 lat temu Londyn spowiła "mgła". Zmarło 12 tysięcy ludzi. Czy tragedia czegoś nas nauczyła?

rw1270 pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

Najbardziej wkurzajace jest to, ze pismaki i samozwanczy ekolodzy podaja te tragiczne przyklady i jak gdyby nigdy nic przechodza do emisji CO2, ktora ma sie do nich tak jak jedzenie miesa do ostrego zapalenia watroby - niby jakis zwiazek istnieje (albo moze istniec), ale jest daleki i mocno wtorny. Smog to nie efekt CO2, tylko sadzy, tlenkow siarki, azotu, ozonu, weglowodorow aromatycznych, zwiazkow metali i innych trucizn wypalanych podczas ogrzewania smieciami i niskiej jakosci paliwem. Poniewaz jednak na Zachodzie problem smogu jako-tako rozwiazano, grupy nacisku wymyslily sobie, ze latwiej ludzi postraszyc jakimis powodziami i susza oraz pilnowac jednej zmienniej (CO2), niz naciskac na obnizenie progow normowych emisji tablicy Mendelejewa. Trzeba by sie napracowac, ponegocjowac, uzasadnic. A CO2 to taki wygodny "czarny lud", ktorego mozna wcisnac wszystkim, a obnizka jego emisji przynosi rowniez uboczny skutek poprawy jakosci powietrza, bo generalnie brudne paliwa faktycznie emituja wieksza ilosc tych prawdziwych (a nie urojonych) zanieczyszczen.

Ten obled w ograniczaniu CO2 bez patrzenia na inne efekty juz dal rezultaty w postaci oszustw dizlowskich (jestem przekonany VW to tylko szczyt gory lodowej), gdzie wiedzac ze mocno usprawniony dizel (taki co ma niska emisje CO2) bedzie bardziej trul tlenkami azotu, wprowadzono nierealistyczne normy (by dobrze wygladalo), mozliwe do spelnienia tylko w warunkach laboratoryjnych. Wszystko sie swietnie krecilo przez 10-15 lat (Euro 4, 5, 6), ale durni Amerykanie wybrali sobie prezydenta, ktory uwierzyl w te brednie i wprowadzil te same normy w USA. Problem w tym, ze prawo USA zabrania ustawek na testy (wyglada, ze notoryczne w Europie) pod kara wiezienia, no i oszustwo wylazlo. Tak dobrze zarlo i zdechlo...

Jest kilka innych przykladow kompletnego obledu "weglowcow". Hybrydowe napedy obnizajace spalanie wygladaja swietnie, ale do tej pory zaden pismak nie opublikowal rzetelnej analizy wplywu na srodowisko calkowitego cyklu produkcji takiego auta (wydobycie litu i innych pierwiastkow potrzebnych w produkcji, produkcja akumulatorow, produkcja pradu, skladowanie odpadow po bateriach). Chcialbym zobaczyc porownanie takiej hybrydy i podobnego klasy samochodu (wielkosc, osiagi) wylacznie z silnikiem spalinowym. Danych brak, przynajmniej nie ma ich w obrocie ogolnym. Podejrzewam, ze wyniki bylyby znacznie mniej pozytywne, niz nam sprzedaja celebryci Hollywoodu i marketingowcy Toyoty. Mozna takie przyklady mnozyc.