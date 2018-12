Konflikt na Morzu Azowskim. Rosjanie częściowo odblokowali ukraińskie porty

rezun-one 5 minut temu Oceniono 1 raz -1

Jak pamiętam Polska też była sekowana po wprowadzeniu stanu wojennego.

Most Kerczeński jest za drogi by puszczać tam szaleńców.

Muszą przestrzegać procedur, albo blokada.

Amerykanie zrobili by dokładnie to samo co Rosja, oni wreszcie dla swoich interesów uśmiercili po wojnie 20 mil ludzi. Co to dla nich trzy Ukraińskie krypy?

Rosjanie też ich nie zatopili, by nie zanieczyszczać wód Morza Czarnego.