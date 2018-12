"Potwór z Worcester" wychodzi na wolność. Za zabicie trójki dzieci odsiedział niemal pół wieku

kisssmyass 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

skoro zabił, i to w tak bestialski sposób, trójkę niewinnych istnień, czy na sam zdrowy rozum nie nasuwa się wniosek iż powinien dostać trzy dożywocia?! Obojętnie jak by się nie zmienił. Nie chcę być tutaj złośliwy wobec artystów czy sztuki jako takiej, ale czy czasem Hitler też nie zajmował się malarstwem do czasu aż wezwała go inna.... wena? A zatem fakt iż zabójca zają się malarstwem jest żadnym argumentem na dowód pozytywnej resocjalizacji takiej człekokształtnej bestii.