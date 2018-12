Pies George'a H.W. Busha czuwa przy trumnie swojego pana. "Misja wykonana"

Oni odeszli od nas w 2018 roku

Labrador Sully przebywał w domu George'a H.W. Busha od czerwca tego roku. Sprowadzono go do posiadłości byłego prezydenta, by towarzyszył swojemu panu po śmierci jego żony Barbary. Od tej pory pies przebywał w pobliżu byłego prezydenta USA nieustannie.

Pies Sully żegna George'a Busha seniora

Zdjęcie psa leżącego przy trumnie George'a Busha seniora zamieścił na Instagramie i Twitterze Jim McGrath, rzecznik prezydenta. Opatrzył fotografię podpisem: "Misja wykonana".

Jak informuje The Independent, Sully otrzymał imię po byłym pilocie Chesley'u “Sullym” Sullenbergerze, znanym z uratowania 155 pasażerów podczas awaryjnego lądowania samolotu na rzece Hudson w 2009 roku. Po pogrzebie swojego pana wróci do Wojskowego Centrum Medycznego, gdzie będzie pracować z wojennymi weteranami w Walter Reed.

"Nasza rodzina będzie tęskniła za Sully, ale cieszymy się, że w swoim nowym domu w Walter Reed przyniesie innym ludziom tę samą radość, co nam" - napisał na swoim Instagramie syn zmarłego prezydenta, George W.Bush.

Śmierć Geroge'a H.W. Busha

41. prezydent USA George Bush senior zmarł w piątek 30 listopada w wieku 94 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina. Od wielu lat cierpiał na chorobę Parkinsona i poruszał się na wózku inwalidzkim. W kwietniu tego roku uczestniczył w pogrzebie swojej żony Barbary, która zmarła w wieku 92 lat. Następnego dnia zapadł na poważną infekcję. Był wówczas leczony w Houston w Teksasie.

George Bush senior sprawował swój urząd w latach 1989-1993. Odegrał ważną rolę w zakończeniu Zimnej Wojny i obalenia komunizmu w Europie Wschodniej. W 1991 roku przeprowadził interwencję na Bliskim Wschodzie po irackiej inwazji na Kuwejt. Jego kariera polityczna trwała ponad 40 lat.