Lech Wałęsa poprosił o pomoc, Andrzej Duda się zgodził. Polecą razem na pogrzeb Busha seniora

plutoniczna pół godziny temu Oceniono 30 razy 16

Trzymanie się blisko Wałęsy to dla Dudy to jedyna niepowtarzalna okazja, aby na uroczystościach w USA otrzeć się o możnych tego świata.

Bo kto to jest Lech Wałęsa to wiedzą wszyscy na świecie, ale "who's the f.....k" Duda???