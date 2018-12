Udostępniono ostatnie wiadomości Chaszodżdżiego. Rzucają nowe światło na jego zabójstwo

31.februarius godzinę temu Oceniono 11 razy 1

"Jest jak bestialska wersja pac mana, im więcej ofiar pożre, tym więcej chce. Nie będę zdziwiony, jeśli represje dotkną nawet tych, którzy go wspierają, potem kolejnych i kolejnych ..."



i z taką BESTIĄ Putin - jako jedyny - przybił w Buenos Aires "piątkę"!

I za to Trump nie chciał się z nim potem spotkać.

No z temu Putinu!