Szef NATO wzywa Rosję do zwrotu okrętów Ukrainie i uwolnienia marynarzy

- Rosja rozwinęła, wyprodukowała i rozmieściła nowy system rakietowy, który jest mobilny i trudny do wykrycia. Rakiety mogą przenosić broń nuklearną i dolecieć do europejskich miast niemal bez ostrzeżenia - powiedział Jens Stoltenberg. Szef Sojuszu podkreślił, że Rosja musi podjąć natychmiastowe kroki, by zapewnić pełne stosowanie się do traktatu INF w sposób przejrzysty i możliwy do zweryfikowania. Już wcześniej sojusznicy mówili, że niepokojące są rosyjskie pociski manewrujące, które stanowią uzbrojenie niektórych systemów Iskander w Kaliningradzie.

Sekretarz generalny NATO, wyliczając przypadki łamania międzynarodowego prawa przez Rosją przypomniał też niedawne ostrzelanie przez siły specjalne trzech ukraińskich okrętów w pobliżu Morza Azowskiego. Obecnie są one przetrzymywane w porcie w Kerczu. - Nie ma usprawiedliwienia dla użycia siły. Rosja musi zwrócić okręty i uwolnić załogi - powiedział szef Sojuszu. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO-wskich mają rozmawiać na ten temat na rozpoczynającym się jutro dwudniowym spotkaniu w Brukseli.