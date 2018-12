Szwedzki dziennik o COP24 w Katowicach. "Życie tutaj to jak wypalenie 1711 papierosów"

nihilistasl godzinę temu Oceniono 16 razy 10

Jako Ślązak, mieszkający w Chorzowie, jestem zachwycony, że to właśnie tu odbywa się COP24. Nie świat zobaczy u poczuje, co musimy wdychać na codzień. Może to coś zmieni... ale pewnie się łudzę.