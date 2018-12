COP24. Prezydent Nigerii w Polsce dementuje: Nie umarłem, nie zostałem sklonowany

Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari jest jednym z gości tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W czasie swojej wizyty w Polsce, prezydent Nigerii odwiedził także Kraków, aby spotkać się ze swoimi rodakami. W czasie rozmowy z Nigeryjczykami usłyszał nietypowe pytanie.

Prezydent Nigerii dementuje plotki. Żyje i nie został sklonowany

"Jednym z pytań, które dziś usłyszałem podczas spotkania z Nigeryjczykami w Polsce, było to, czy kiedykolwiek zostałem sklonowany. Ignoranckie plotki nie są zaskakujące - kiedy w zeszłym roku przebywałem na urlopie lekarskim, wielu ludzi miało nadzieję, że nie żyję" - napisał na swoim Twitterze prezydent Nigerii Muhammadu Buhari. Udostępnił także film, na którym deklaruje, że nie umarł i nie został sklonowany.

Dlaczego niektórzy z Nigeryjczyków podejrzewali, że ich prezydent nie żyje? W zeszłym roku Buhari spędził kilka miesięcy w Londynie. Jego pobyt w Wielkiej Brytanii miał związek z długotrwałym leczeniem. W czasie tego długiego wyjazdu prezydent Nigerii nie był widziany publicznie, a władzę sprawował jego zastępca Yemi Osinbajo. Długa nieobecność prezydenta Nigerii wzbudzała podejrzliwość wśród jego rodaków. Ludzie zaczęli spekulować, że Muhammadu Buhari zmarł, a na jego miejsce powrócił jego klon lub sobowtór.

W niedzielę wieczorem Muhammadu Buhari potwierdził w mediach społecznościowych, że on to naprawdę on. Napisał także, że w tym miesiącu będzie obchodził 76 urodziny i wciąż czuje się silny.