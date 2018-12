Roger Waters w Meksyku ostrzegał przed rządem PiS. "Przeciwstawiajcie się Kaczyńskiemu"

Na koncercie Rogera Watersa w stolicy Meksyku nie zabrakło nawiązań politycznych. Podczas środowego koncertu na telebimie wyświetlono hasło "Resist Kaczynski in Poland". Moment uchwyciła mieszkająca w Meksyku Polka Małgorzata Lenko.

Roger Waters w Polsce

W sierpniu Roger Waters koncertował w Polsce. Podczas występu w Gdańsku na telebimie wyświetlano hasła nawiązujące do polskich protestów: "Uwolnijcie media, uwolnijcie sądy, konstytucja, konstytucja, konstytucja".

Manifest polityczny miał miejsce także podczas koncertu Watersa w Krakowie. - Jest jeszcze jedna fundamentalna zasada, którą powinno się wprowadzić na świecie, ale szczególnie tutaj, w tym wspaniałym kraju, Polsce. To rozdzielność państwa i Kościoła - powiedział ojciec Pink Floyd ze sceny. Te słowa zostały przywitane gromkimi brawami.

Waters ostrzegał polskich fanów przed neofaszymem, a część show artysty była krytyką Donalda Trumpa. - Świnie rządzą światem! - mówił i wzywał do oporu przeciwko prezydentowi USA. Nawoływał też do oporu wobec założyciela Facebooka, Marka Zuckerberga. Na telebimie pojawił się napis: "To koleś, który na studiach zaczynał od paskudnej, mizoginistycznej aplikacji służącej do oceny dziewcząt. 10 lat później jest multimiliarderem i cenzorem internetu".

Kontrowersje wokół Rogera Watersa

Waters bywa oskarżany o antysemityzm ze względu na swoją krytykę Izraela i stosunku władz państwa do ludności palestyńskiej. Podczas jego koncertów pojawiały się balony w kształcie świni z gwiazdą Dawida. Waters zdecydowanie odpiera zarzuty o antysemityzm i tłumaczy, że krytykuje wyłącznie politykę rządu Izraela. W liście otwartm na ten temat, podpierał się opinią Ligi Przeciwko Zniesławieniu, organizacji, walczącej z nienawiścią wobec Żydów, która nie dopatrzyła się antysemityzmu podczas występu Watersa. Po publikacji oświadczenia Liga stwierdziła jednak, że przez muzyka przemawiają "anty-żydowskie sentymenty". Z kolei centrum Szymona Wiesentala twierdzi, że Waters "otwarcie nienawidzi Żydów".

Muzyk krytykował też organizację Białe Hełmy, formację obrony cywilnej, która udziela pomocy medycznej cywilom w Syrii, wydobywa ciała spod gruzów i ewakuuje ludzi ze stref działań wojennych. Organizacja była m.in. nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla. Głównymi krytykami Białych Hełmów są władze Syrii i Rosji, które oskarżają ratowników o związki z rebeliantami i próby obalenia reżimu Baszszara al-Asada. Waters nazwał Białe Helmy "fałszywą organizacją" i twierdził, że są organem propagandowym "dżihadystów i terrorystów".