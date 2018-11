Rosyjskie MSZ wezwało polskiego ambasadora. Nieoficjalnie: Chodzi o program TVP

g.lesio 2 godziny temu Oceniono 51 razy 35

Wg mnie jest to jawne propagowanie faszyzmu.

Przecież nie wolno tego typu symboliki pokazywać. To jest w Polsce prawnie zakazane.

TVP co zrobi to jest coraz głupsze. Skąd Kurski nabrał takich baranów.

Oczywiście nie chodzi mi o jakiekolwiek bronienie działań Rosji bo to co robią urąga wszelkim standardom międzynarodowym a tylko o pokazanie kolejnej absurdalnej głupoty strzelonej przez przybudówkę PiS-u jaką jest państwowa telewizja.